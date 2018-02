Liensberger für Teambewerb nominiert

Slalom-Spezialistin Katharina Liensberger hat bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang einen weiteren Start vor sich. Die Göfnerin wurde für den Teambewerb am Samstag nominiert.

Katharina Gallhuber, Stephanie Brunner und Katharina Liensberger heißt das ÖSV-Damen-Trio, das am vorletzten Olympiatag für den Alpinski-Teambewerb in Yongpyong aufgeboten wird. Gallhuber war nach Platz drei im Spezialslalom fix gesetzt worden, Brunner und Liensberger setzten sich in einer internen Ausscheidung gegen Ricarda Haaser durch. Liensberger hatte den Slalom auf Rang acht beendet - mehr dazu in: Erfolgreiches Olympia-Debüt für Liensberger.

Herren-Team noch offen

Die Aufstellung bei den Herren ist noch völlig offen. Marcel Hirscher hat eine Teilnahme ausgeschlossen, er wird am Samstag zurück nach Österreich fliegen und sich auf die Technikbewerbe in Kranjska Gora in der darauffolgenden Woche vorbereiten. „Ich würde gerne, aber es geht nicht“, sagte der Salzburger.