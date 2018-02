Autorin Gudrun Bischof in den „Ansichten“

Zu Gast bei Johannes Schmidle ist Gudrun Bischof. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Diplomierten Kinesiologin - und sie hat das Leben wieder lieben gelernt, weil sie nach einer Krebsdiagnose einiges durchmachen musste.

Gudrun Bischof ist in Hohenems aufgewachsen, lebt mittlerweile in Feldkirch und ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern. In den „Ansichten“ spricht sie über ihren Tumor „Johnny“, die Krebsdiagnose und ihr neues Leben.