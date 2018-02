Polizei erwischt 15 Alkohol- und Drogenlenker

Bei Schwerpunktkontrollen hat die Vorarlberger Polizei in der Nacht auf Sonntag zwölf Alkohol- und drei Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt wurden vor allem in den Bezirken Bregenz, Dornbirn und Feldkirch knapp 350 Alkohol-Vortests durchgeführt.

20 Beamte und drei Polizeiärzte waren bei den Kontrollen in der Nacht auf Sonntag im Einsatz. Sie führten insgesamt knapp 350 Alkohol-Vortests durch. 12 Autofahrer hatten so viel getrunken, dass sie ihr Auto vorübergehend stehen lassen mussten. Sieben davon waren so stark alkoholisiert, dass sie nicht nur ihr Auto, sondern auch ihren Führerschein abgeben mussten.

Drei Fahrer standen unter Drogen und mussten deshalb ihren Führerschein abgeben. Bei einem Lenker wurden 50 Gramm Cannabis sichergestellt. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, die anderen Autofahrer bei der jeweils zuständigen Bezirkshauptmannschaft.

19-Jähriger ohne Führerschein in fremdem Auto

Angezeigt wurde auch ein 19-Jähriger. Er saß in einem Auto, ohne dass der eigentliche Fahrzeugbesitzer davon wusste. Außerdem besitzt der 19-Jährige keinen Führerschein.