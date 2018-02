Langlauf: Baldauf mit Herrenstaffel Vorletzter

Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang kommt Langläufer Dominik Baldauf mit der Herrenstaffel auf Rang 13 von 14 Nationen. Der Sulzberger bleibt als Startläufer nach seinen zehn Kilometern eineinhalb Minuten hinter den Führenden.

Die Skilanglauf-Staffel der Herren war bei den Winterspielen in Pyeongchang fest in norwegischer Hand. Didrik Tönseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger und Johannes Hösflot Kläbo holten erstmals seit 2002 Olympia-Gold für Norwegen in diesem Prestige-Bewerb. Für die russischen Athleten gab es Silber (+9,4 Sek,) vor Frankreich (36,9). Österreich landete an der 13. Stelle (6:08,0).

APA/HELMUT FOHRINGER

Österreich erstmals seit 2006 wieder im Starterfeld

Österreich war erstmals seit 2006 wieder im Starterfeld von diesmal 14 Nationen vertreten. Dominik Baldauf, Max Hauke, Bernard Tritscher und Luis Stadlober verfügen auch aus dem Weltcup über keine Erfahrung in diesem Bewerb. „Es war eine Standortbestimmung“, sagte denn auch Hauke.

Auch ohne seinen Sturz gleich in der ersten Abfahrt wäre nicht mehr als der 11. Platz möglich gewesen. „Ich habe hingeschielt zur Gruppe mit Tschechen (10.) und Deutschen, aber der Sturz hat einiges an Zeit gekostet und meinen Rhythmus gestört“, sagte der Steirer, der als Elfter von Startläufer Baldauf übernommen hatte.

Baldauf: „Es fehlt ein bisschen der letzte Zug“

Dominik Baldauf war mit seinem Rückstand von eineinhalb Minuten auf die Führenden nicht zufrieden: „Es ist sicher zu viel. Aber das ist bei den letzten beiden Rennen bei den Olympischen Spielen auch schon so gewesen, dass mir genau dann, wenn die Post abgeht, ein bisschen der letzte Zug fehlt - warum auch immer. Es ist natürlich bitter, dass das genau jetzt ist. Viel fehlt nicht, aber das sollte nicht passieren.“ Seinen letzten Einsatz in Südkorea hat Baldauf am Mittwochvormittag beim Team-Sprint.