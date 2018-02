16-jähriger rammt Mädchen mit Auto und flieht

In Lochau ist am Samstagabend eine 14-Jährige auf einem Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde laut Polizei 15 Meter durch die Luft geschleudert. Der nicht zugelassene Pkw wurde von einem 16-Jährigen gelenkt, der zunächst Fahrflucht beging.

Die 14-Jährige wurde gegen 20.10 Uhr in Lochau auf der L1 in Höhe der Kirche auf einem Schutzweg angefahren - laut Polizeiangaben von einem erst 16-jährigen Autofahrer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Mädchen etwa 15 Meter weit durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Die 14-Jährige wurde nach Ihrer Erstversorgung durch den Notarzt in das LKH Feldkirch verbracht und lag dort am Sonntagmorgen auf der Intensivstation.

16-Jähriger meldete sich bei der Polizei

Der 16-jährige Pkw-Lenker beging laut Polizeiangaben zunächst Fahrerflucht, stellte sich jedoch im Beisein seines Vaters kurz vor Mitternacht selbst bei der Polizeiinspektion Lochau. Das Auto war nicht für den Verkehr zugelassen, es waren entfremdete Kennzeichen montiert. Ein Alkoholtest verlief negativ. Der Lenker wird an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Weiterer Fall von Fahrerflucht aufgeklärt

Ein weiterer Fall von Fahrerflucht in Vorarlberg konnte nach einigen Tagen geklärt werden. Am 14. Februar war in Hohenems ein Fußgänger von einem Pkw von hinten niedergestoßen worden. Durch den Anprall stürzte der Mann in die angrenzende Wiese und zog sich Verletzungen im Bereich des Rückens zu. Der PKW-Lenker fuhr ohne anzuhalten davon - mehr dazu in: Mann in Hohenems angefahren - Pkw fährt weiter. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei einen 56 Jahre alten Mann aus Hohenems als Lenker ausforschen.