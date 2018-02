Brand in Flüchtlingsheim - mehrere Verletzte

Mehrere Verletzte hat ein Brand am Freitagabend in einem Flüchtlingsheim in Hard gefordert. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Gebäude erlitten vier Personen Rauchgasvergiftungen, 40 Personen mussten gerettet werden.

Der Brand wurde am Freitagabend gegen 19.50 Uhr alarmiert. Das Feuer war im Keller der Flüchtlingsunterkunft ausgebrochen und führte zu einer starken Rauchentwicklung im gesamten Gebäude. Die Feuerwehren Hard und Höchst rückten mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an. Mithilfe von Drehleitern gelang es, rund 40 Personen aus dem Gebäude zu retten. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Laut Rettungs- und Feuerwehrleitstelle erlitten vier Personen Rauchgasvergiftungen und mussten ins Spital eingeliefert werden. Zwei weitere Personen erlitten Verletzungen am Unterschenkel bzw. am Knöchel. Die Brandursache ist bislang unbekannt, die Polizei nimmt am Samstagvormittag die Ermittelungen auf. Die geretteten Heimbewohner werden jetzt auf verschiedene Flüchtlingsunterkünfte verteilt. Im Flüchtlingsheim in Hard sind normalerweise etwa 60 Personen untergebracht.