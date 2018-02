Anklage: 37-Jähriger wollte Frau erstechen

Nach einer blutigen Beziehungstat in Wolfurt Ende August hat die Staatsanwaltschaft Feldkirch jetzt Anklage erhoben. Ein 37-jähriger Mann muss sich wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau verantworten.

Laut Anklageschrift wollte der 37-Jährige seine gleichaltrige Frau, die von ihm getrennt lebte, mit einem Messer umbringen. In einer Augustnacht soll der Mann seiner Frau vor deren Wohnhaus aufgelauert haben. Als die Frau auftauchte, ergriff er sie laut Anklage im Halsbereich und versetzte ihr mehrere Messerstiche in den Oberkörper. Erst als eine Zeugin um Hilfe rief, flüchtete der 37-Jährige.

Die Frau wurde operiert, sie befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Wenige Stunden später nahm die Polizeisondereinheit Cobra den Verdächtigen in seiner Wohnung in Lochau fest. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Prozesstermin steht noch nicht fest

Zum Hintergrund der Tat heißt es, dass sich die Frau vom 37-Jährigen scheiden lassen wollte. Der Mann, der nach Polizeiangaben einen Migrationshintergrund aufweist, versuchte eine endgültige Trennung zu vermeiden. Wann der Prozess vor dem Schwurgericht stattfindet, ist noch offen.

Link: