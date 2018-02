Vergessener Kochtopf führt zu Küchenbrand

Ein auf dem Herd vergessener Kochtopf mit Öl hat heute in Fußach zu einem Küchenbrand geführt. Laut Polizei griff das Feuer auf den Dunstabzug und Teile der Küche über - auch in der Decke mussten Glutnester gelöscht werden.

Die Feuerwehren von Fußach und Höchst hatten den Brand rasch unter Kontrolle und lüfteten anschließend das stark verrauchte Haus durch. Die 43-jährige Frau, die den Topf auf den Herd gestellt hatte, blieb unverletzt: Sie brachte den Topf noch ins Freie, ehe die Einsatzkräfte eintrafen. In der Küche und an der Außenfassade des Hauses entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.