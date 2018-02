Bodensee-Unfälle: Vorarlberg trotzt dem Trend

Auf dem Bodensee haben sich im vergangenen Jahr mehr Unfälle ereignet als im Jahr zuvor. Die Ausnahme bildet Vorarlberg: Hier ging die Zahl der Unfälle leicht zurück. Dasselbe gilt für die festgestellten Übertretungen.

30 Unfälle in Vorarlberg im Jahr 2017 sind um drei weniger als noch im Jahr davor. Acht Personen wurden dabei verletzt. Abgenommen hat auch die Zahl der Übertretungen nach der Bodenseeschifffahrtsordnung: 223 Übertretungen bedeuten ein Minus von rund 13 Prozent. In den meisten Fällen handelte es sich um das Befahren gesperrter Wasserflächen, mangelhafte Bootsausrüstung oder abgelaufene Zulassungen. Ausgerückt ist die Seepolizei ungefähr gleich oft wie noch 2016.

Neun Todesopfer im Vorjahr

Insgesamt sind die Unfälle in den drei Bodenseestaaten um fast 30 Prozent auf 229 gestiegen. Das ist unter anderem auf einen Sturm am 21. Juli 2017 zurückzuführen. Allein an diesem Tag wurden in Ludwigshafen 72 Boote beschädigt. Der größte Zwischenfall ereignete sich am 8. August, als bei der Insel Mainau ein Kleinflugzeug in den See stürzte. Der 74-jährige Pilot und seine 75-jährige Partnerin kamen bei dem Unglück ums Leben.

Bei Bade-, Tauch- und Schiffsunfällen waren insgesamt neun Todesopfer zu beklagen - keines davon auf der Vorarlberger Seite des Bodensees.

Link: