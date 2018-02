Frau angefahren: Zeugen gesucht

Nachdem am Mittwoch eine 21-jährige Frau in Feldkirch von einem Pkw erfasst wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Unfalls. Der Lenker das Fahrzeugs hatte seine Fahrt ohne stehen zu bleiben fortgesetzt.

Der Unfall ereignete sich am 14. Februar gegen 8.54 Uhr, als die junge Frau die Wohlwendstraße in Feldkirch überquerte, um zum Vorplatz des „Caritas Cafe“ zu gelangen. Dabei wurde sie laut Polizei von einem unbekannten Autolenker angefahren, der auf der Wohlwendstraße in Richtung L190 unterwegs war.

Polizei

Die junge Frau landete in der Folge mit dem Rücken auf die Fahrerseite der Motorhaube, bevor sie zu Boden fiel. Sie erhob sich sofort wieder und verließ die Fahrbahn. Der Lenker setzte die Fahrt in Richtung Feldkirch-Altenstadt fort, ohne seine Daten bekannt zu geben.

Die Frau begab sich noch am selben Tag in ärztliche Behandlung im Krankenhaus - sie wurde leicht verletzt. Zudem erstattete sie persönlich Anzeige.

Die Polizei Feldkirch bittet um Hinweise:

Beschreibung des unbekannten Lenkers: