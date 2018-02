Vor allem Frauen lesen die „marie“

Die Straßenzeitung „marie“ feiert ihren zweiten Geburtstag. Die Zeitung habe sich gut auf dem Markt etabliert, monatlich würden rund 17.000 Stück verkauft, sagt „marie“-Mitbegründer Robert Thoma. Vor allem Frauen zählen zur treuen Leserschaft.

Vor zwei Jahren ist die „marie“ zum ersten Mal erschienen. Heute gehören die Verkäufer der Straßenzeitung längst zum Alltagsbild in Vorarlberg. Die „marie“ hat es dank treuer Leser und Werbekunden geschafft, sich unter den Printmedien einen Platz zu erkämpfen und Flüchtlingen im Land eine vernünftige Beschäftigung zu geben. Rund 17.000 Stück verkaufen sie im Monat, rund 100 Verkäufer sind im Einsatz.

Zum Jubiläum wird Angebot erweitert

Zum Jubiläum erweitert die „marie“ ihr Angebot: Mindestens zweimal im Jahr soll eine Spezialausgabe erscheinen. Im Unterschied zur Monatszeitung widmet sich die „marie Spezial“ einem Thema in vertiefter Form. „Das Leben neu beginnen“ ist der Titel der ersten Sonderausgabe. Simone Fürnschuß-Hofer hat als freie Journalistin maßgeblich am neuen Produkt mitgearbeitet. An Ideen für die Spezialausgaben mangle es nicht, sagt sie.

„Wollen völlig unabhängig sein“

Dem Miterfinder der Vorarlberger Straßenzeitung, Robert Thoma, ist es wichtig, dass die „marie“ völlig unabhängig ist. Der gemeinnützige Trägerverein arbeitet kostendeckend. Thoma betont, dass die „marie“ auch in Zukunft ein unabhängiges Blatt ohne staatliche Förderungen bleiben soll.

Probleme mit falschen Verkäufern

Ein Problem konnte das „marie“-Team in den zwei Jahren nicht lösen: Immer wieder würden falsche Verkäufer für Ärger sorgen, sagt Thoma. Das sei dem Team sehr unangenehm. Thoma sucht das Gespräch mit den Bettlern. Manchmal bringe er sie dazu, ihr Verhalten zu ändern und die Zeitung offiziell und unaufdringlich zu verkaufen. Der Verkauf der „marie“ sollte eigentlich ein Ersatz fürs Betteln sein, sagt Thoma.

