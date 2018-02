24-Jährige prallt mit Pkw gegen Wohnmobil

Schneematsch ist einer 24-jährigen Pkw-Lenkerin am Donnerstag auf der Rheintalautobahn zum Verhängnis geworden. Sie geriet ins Schleudern, krachte gegen die Leitschiene und dann gegen ein Wohnmobil. Zwei Personen wurden verletzt.

Die 24-Jährige war mit ihrem Pkw gegen 13.00 Uhr auf der A14 in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs. Auf Höhe Frastanz wechselte die Frau auf die Überholspur, wo sie auf dem Schneematsch ins Schleudern geriet. Sie fuhr gegen die Leitschiene, wurde zurück auf die Normalspur geschleudert und krachte dort gegen ein Wohnmobil, das von einem 70-jährigen Mann gelenkt wurde. Auf der Überholspur kam das Fahrzeug der Frau schließlich zu stehen.

Sowohl die 24-Jährige als auch der 70-Jährige wurden unbestimmten Grades verletzt. Auf der Rheintalautobahn bildete sich ein langer Rückstau. Am Stauende kam es in der Folge zu einem weiteren Unfall: Eine 27-jährige Pkw-Lenkerin kam ebenfalls in Schleudern und prallte gegen die Leitschiene. Sie blieb unverletzt, am Pkw entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.