Zwei Männer bei Funken-Aufbau verletzt

Zwei Männer sind am Donnertag beim Funken-Aufbauen in Bludenz-Bings verletzt worden. Ein Windstoß verschob den Hauptmasten, an dem die beiden Männer arbeiteten. Beide stürzten aus mehreren Metern Höhe ab.

Gegen 11.00 Uhr am Donnerstagvormittag wollte die beiden Männer im Alter von 31 und 42 Jahren einen Querbalken in etwa zehn Metern Höhe befestigen. Dazu lehnten sie zwei Leitern an den Hauptmast und sicherten sich entsprechend ab. Ein heftiger Windstoß verschob dann aber den Masten, beide Leitern fielen um.

Während es dem 31-Jährigen noch gelang, den Sturz abzufangen, indem er sich am Hauptmast festhielt und nach unten kletterte, krachte der 42-Jährige aus sieben bis zehn Metern Höhe auf den Boden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Bludenz transportiert. Der 31-Jährige stürzte schließlich aus etwa zwei Metern Höhe zu Boden. Beim Aufprall verletzte er sich am linken Knie.