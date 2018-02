Snowboarder bei Olympia im Favoriten-Kreis

Am Donnerstag kämpfen Vorarlbergs Snowboard-Hoffnungen Alessandro Hämmerle und Markus Schairer bei den Olympischen Spielen in Südkorea um Edelmetall. Besonders Hämmerle zählt zu den Topfavoriten.

Vor vier Jahren, bei den Olympischen Spielen in Sotschi, hatten sowohl Schairer als auch Hämmerle mit Verletzungen im Vorfeld zu kämpfen und konnten nach Stürzen nicht im Kampf um die Spitzenplätze mitmischen. Das ist heuer anders. „Ich weiß ganz genau, dass ich heuer topfit, im 1A-Zustand, nach Südkorea fliege“, sagt Schairer. „Und das ist sicher etwas anderes wie in Vancouver und in Sotschi, wo ich kaum meine Bindung anschnallen habe können, weil ich solche Schmerzen hatte.“

Pyeongchang soll vor allem für Hämmerle zur großen Bühne werden. Der 24-Jährige gehört seit Jahren zu den konstantesten Fahrern im Snowboard-Zirkus, nur bei Großereignissen wollte es bislang noch nicht so klappen wie im Weltcup. Natürlich wünsche er sich, auch bei Olympia ein Top 3-Resultat zu erzielen - wie zuletzt immer wieder im Weltcup. Er wolle aber einfach sein „Fahren“ zeigen: „Schauen wir mal, was rauskommt.“

Steckbriefe:

Alessandro HÄMMERLE (24)

Geboren: 30. Juli 1993 in Frauenfeld/Schweiz

Wohnort: Gaschurn/Vorarlberg

Größe/Gewicht: 1,90 m/98 kg

Familienstand: ledig

Verein: SC Gaschurn

Hobbys: Surfen

Homepage: de-de.facebook.com

Größte Erfolge:

Olympia: 17. 2014 Sotschi

WM: 5. 2015 Kreischberg, 6. 2013 Stoneham, 11. 2017 Sierra Nevada

Weltcup: 4 Siege - 2013 Sotschi, 2015 Montafon, 2017 Solitude und Bansko. Weitere zwei zweite und fünf dritte Plätze, 1 Team-Erfolg mit Schairer

Universiade: Silber 2015 Sierra Nevada

Junioren-WM: Gold 2012 Sierra Nevada, Silber 2013 Erzurum

2. Olympiateilnahme

Markus SCHAIRER (30)

Geboren: 04. Juli 1987 in Bludenz/Vorarlberg

Wohnort: Schruns

Größe/Gewicht: 1,77 m/83 kg

Familienstand: ledig, 1 Tochter (Mathilda)

Verein: WSV St. Gallenkirch

Hobbys: Schwimmen, Beachvolleyball

Homepage: www.facebook.com

Größte Erfolge:

Olympia: 23. 2010 Vancouver, 33. 2014 Sotschi

WM (1 Gold/1 Silber): Gold 2009 Gangwon, Silber 2013 Stoneham, 7. 2007 Arosa, 8. 2017 Sierra Nevada, 9. 2011 La Molina

Weltcup: 4 Siege (2009 Cypress, Stoneham und La Molina, 2013 Montafon), 1 Team-Erfolg mit A. Hämmerle

Cross-Gesamtweltcupsieger 2009

Junioren-WM: Silber 2007 Sportgastein und 2005 Zermatt

Sonstiges: Jüngster Cross-Weltmeister und -Gesamtweltcupsieger

3. Olympiateilnahme