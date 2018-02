Mann in Hohenems angefahren - Pkw fährt weiter

Ein Fußgänger ist am Mittwochmorgen in Hohenems von einem Fahrzeug erfasst, in eine Wiese geschleudert und dabei verletzt worden. Der Pkw fuhr einfach weiter. Die Polizei bittet um Hinweise.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 7.40 Uhr unmittelbar nach der Einmündung zur alten Rheinfähre vor der Brücke über den Gießenbach. Das Unfallopfer wurde dort von einem dunkelfarbenen Pkw von hinten erfasst. Durch den Aufprall wurde er in eine angrenzende Wiese geschleudert und erlitt dabei Rückenverletzungen. Der Pkw fuhr davon, ohne anzuhalten. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 059 133 8142.