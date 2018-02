Steu und Koller schrammen an Medaille vorbei

Der Vorarlberger Rodler Thomas Steu und sein Partner Lorenz Koller sind am Mittwoch im Doppelsitzer-Bewerb bei den Olympischen Spielen in Südkorea an der Bronzemedaille vorbeigeschrammt. Sie belegten Rang vier.

Am Ende fehlten Steu und Koller 0,297 Sekunden auf die Medaillenränge. Gold ging an das deutsche Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt, Silber holten sich die Österreicher Peter Penz und Georg Fischler. Die favorisierten Toni Eggert und Sascha Benecken aus Deutschland mussten sich Bronze zufrieden geben.

GEPA pictures/ Andreas Pranter

Link: