Fußgänger von Kleintransporter erfasst

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag in Götzis ereignet. Ein Fußgänger wurde am Abend bei dichtem Schneetreiben von einem Kleintransporter frontal erfasst und schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gestern Abend kurz vor 19.00 Uhr auf der Lustenauerstraße (L203). Der 50-jährige Mann wollte vor der Eisenbahn-Unterführung an der Grenze zu Altach die Straße queren. Dabei wurde er frontal von einem Kleintransporter erfasst, der trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der schwer verletzte Fußgänger wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der 56-jährige Fahrzeuglenker blieb unverletzt.