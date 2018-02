Neueste OP-Technik am LKH Feldkirch

Seit fünf Monaten ist am Landeskrankenhaus Feldkirch ein neuer Hybrid-Operationstisch in Betrieb. Mit diesem können mehrere bildgebende Verfahren verbunden werden. Ein großer Vorteil für die Operateure und damit auch für die Patienten.

Das neue 3D-Rotationsangiographie-Gerät ist äußerst flexibel und ermöglicht den Operateuren beste Bilder von den zu behandelnden Stellen. Damit seien noch präzisere Eingriffe möglich, sagt Wolfgang Hofmann, der Leiter des neuen Hybrid-OPs.

Bessere Arbeitsbedingungen für Mediziner

„Grundsätzlich heißt Hybrid-OP-Technik, dass wir die vollwertige Möglichkeit einer Operation haben. Das heißt, wir können - ganz einfach gesagt - in den Patienten hineinschneiden, unter optimaler Sicherheit, und gleichzeitig aber auch optimale Bilder machen“, sagt Hofmann.

ORF

Operationsräume hatten bisher eher kleine Bildschirme und fanden in kleineren, fensterlosen Räumen statt. Der neue Saal hat eine breite Fensterfront mit Aussicht auf die Liechtensteiner Berge. Auch sei nun ausreichend Platz im OP-Saal vorhanden, sowohl für das Personal als auch für die verschiedenen Geräte, sagt Anästhesist Joachim Oeding.

Vorreiter in Europa und Österreich

Mit dem 3D-Rotationsangiographie-Gerät ist das Krankenhaus Feldkirch laut Hofmann auf dem neuesten Stand der Technik. „Wir sind ganz stolz, weil das ist das zweite derartige System, das in Europa ausgeliefert wurde. Und in Österreich sind wir mit dieser Art der Anwendung überhaupt die Ersten“, so der Primar.

Die Kosten dafür liegen bei mehr als 1,3 Millionen Euro. Noch ist der Hybrid-Operationstisch im Testbetrieb. An die 20 Eingriffe werden dort pro Woche durchgeführt. Voraussichtlich Ende des Jahres ist der neue OP-Trakt voll ausgebaut und geht dann in den Vollbetrieb.