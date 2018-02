Riedhütte und Holzschuppen abgebrannt

In Altach ist am Samstag kurz vor Mitternacht eine Riedhütte in Brand geraten. Das Feuer griff in weiterer Folge auf eine ganze Zeile von Holzschuppen über. Die Feuerwehr war drei Stunden lang mit Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Riedhütte an der Grenze zu Hohenems bereits in Vollbrand, ebenso mehrere Schuppen, zahlreiche Holzstapel und Paletten, ein Benzintank für Gartengeräte und mehrere Gasflaschen. Eine Gasflasche hielt der Hitze nicht stand und zerbarst.

Insgesamt 75 Feuerwehrleute aus Altach und Hohenems hatten alle Hände voll zu tun, dass sich der Brand nicht weiter ausbreitete. Quer über die Landesstraße mussten mehrere hundert Meter lange Löschwasserleitungen gelegt werden, um genug Wasser zum Brandort zu bringen.

Feuer vermutlich durch Holzofen ausgelöst

Laut Polizei konnte der Brand schlussendlich aber gut eingedämmt werden. Um drei Uhr früh waren die letzten Löscharbeiten abgeschlossen. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte das Feuer im Bereich eines zuvor benutzten Holzofens in der Hütte ausgebrochen sein.