Land fördert Beschäftigung von Jung und Alt

Das Land Vorarlberg investiert heuer mehr als eine halbe Million Euro in Qualifizierungsmaßnahmen für Jugendliche und ältere Arbeitnehmer. Damit soll der Ein- bzw. Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt verbessert werden.

Mit mehr als 275.000 Euro fließt der größte Teil des bewilligten Landesbeitrags in die Maßnahme „Bewerbungstraining für Jugendliche 2018“ in den Bezirken Bregenz, Dornbirn und Feldkirch. Geplant ist die Durchführung von insgesamt 54 Veranstaltungen, die in Seminarform abgehalten werden und jeweils zwischen 16 und 18 Wochenstunden umfassen. Von Seiten des Arbeitsmarktservices (AMS) wird der Landesbeitrag verdoppelt. Das Land hofft, dass 900 Jugendliche an den Bewerbungstrainings teilnehmen werden.

Rückgang bei Jugendarbeitslosigkeit

Die Jugendarbeitslosigkeit in Vorarlberg ist zuletzt deutlich zurückgegangen. Im Vergleich zum Jänner 2017 ist der Anteil der beschäftigungslosen Jugendlichen in der Altersgruppe 15 bis unter 20 Jahre heuer im Jänner um 12,8 Prozent zurückgegangen. In der Altersgruppe der 20 bis unter 25-Jährigen belief sich der Rückgang auf 5,6 Prozent.

Insgesamt lag Vorarlberg Ende Jänner mit einer Arbeitslosenquote von 5,8 Prozent und damit weiter deutlich unter dem österreichweiten Schnitt von 9,5 Prozent - mehr dazu in Arbeitslosigkeit ist im Jänner gesunken.

Projekt für Flüchtlinge verlängert

Mit „refugees@work“ wird zudem ein Projekt verlängert, das Konventionsflüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten einen ersten Kontakt zum Arbeitsmarkt ermöglichen soll. Soziale Unternehmen stellen hierfür befristete Arbeitsplätze mit sozialversicherungspflichtigen Dienstverhältnissen und einem Gehalt zur Verfügung.

Die Maßnahme dauert maximal zwölf Monate und soll Arbeitserfahrung, das Kennenlernen von Arbeits- und Betriebskultur, Training von Fertigkeiten und Fähigkeiten, Verbesserung von Arbeitshaltung, Zeitstruktur und Deutschkenntnissen sowie Wertevermittlung ermöglichen. In Abstimmung mit dem AMS wird für „refugees@work“ ein Beschäftigungsvolumen von 66.000 Stunden bereitgestellt.

Bildungsmaßnahme für ältere Arbeitslose

Beim Projekt „Wege und Chancen 2018“ in Dornbirn bzw. in Feldkirch handelt es sich um eine Bildungsmaßnahme für arbeitslos vorgemerkte Personen ab 45 Jahre. Beschäftigungslose sollen mit der Initiative frühzeitig (in den ersten sechs Monate ihrer Arbeitslosigkeit) erreicht, qualifiziert und aktiviert werden, um so die Chancen für eine nachhaltige Reintegration am Arbeitsmarkt zu erhöhen. Geplant sind neun Veranstaltungen mit je zwölf Personen.

Links: