Keine Verletzten bei Brand in Lauterach

In einem Einfamilienhaus in Lauterach ist am Samstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Die zwei dort wohnenden Parteien waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Haus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand.

Gegen 9.30 Uhr brach der Brand in dem Gebäude aus. Die Feuerwehren Lauterach und Wolfurt waren mit insgesamt 55 Leuten im Einsatz. Sie suchten mit drei Atemschutztrupps und Wärmebildkameras das stark verrauchte Haus ab.

Schon beim Eintreffen der Feuerwehren habe es eine starke Rauchentwicklung im zweiten Obergeschoss gegeben, sagt Einsatzleiter Josef Greussing. Aus allen Fenstern sei bereits Rauch herausgekommen. „Ein Problem war die starke Rauchentwicklung, die wir überwinden mussten, um überhaupt ins zweite Obergeschoss zu gelangen. Danach war die Situation eigentlich schnell unter Kontrolle“, so Greussing. Die Polizei geht von einem Kaminbrand als Ursache aus.