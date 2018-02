Bürs: Duo in Stiegenhaus attackiert

In der Nacht auf Samstag hat ein unbekannter Mann in Bürs zwei Personen attackiert. Ein Opfer musste mit Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat um 1.25 Uhr im Stiegenhaus des Lünerseepark-Areals. Zuvor hatten sich die beteiligten Personen in einem Lokal aufgehalten.

Gegen Hinterkopf getreten

Im unteren Bereich des Stiegenhauses attackierte der Täter das erste Opfer unvermittelt und ohne erkennbaren Grund von hinten, indem er den 23-jährigen Mann von hinten zu Boden stieß. Der Attackierte blieb bewusstlos liegen. In weiterer Folge attackierte der Täter den Begleiter des Opfers und schlug diesem ins Gesicht. Dann ging er zu dem auf dem Boden liegenden Mann und trat diesem mit voller Wucht gegen den Hinterkopf.

Im Anschluss verließ der Tatverdächtige samt weiblicher Begleitung den Stiegenbereich des Lünerseeparks und flüchtete zu Fuß in Richtung Aulandweg Bürs. Laut Polizei wurden sie dort vermutlich von einem Mietwagen aufgenommen und zur Volksbank in Nüziders gebracht. Das 23-jährige Opfer wurde durch die Tat unbestimmten Grades verletzt und musste mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden. Voraussichtlich werde er dieses noch am Samstag verlassen können, teilt die Polizei mit.

Personenbeschreibung

Der Behörden beschreiben den tatverdächtigen Mann als etwa 20 Jahre alt. Er habe Vorarlberger Dialekt gesprochen und zur Tatzeit einen brauen Kapuzenpullover getragen. Möglicherweise habe er auch ein Piercing im Gesichtsbereich. Seine weibliche Begleitung sei ebenfalls um die 20 Jahre alt und sei mit einem schwarzen Lederoberteil sowie einem schwarzen, kurzen Rock bekleidet gewesen.

Zeugen des Vorfalls und Personen, welche Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen oder dessen Begleiterin geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Bludenz zu melden [Tel.: +43 (0)59 133 8100].