VfGH: Bregenzer bewirbt sich als Höchstrichter

Am Verfassungsgerichtshof (VfGH) in Wien werden ein Präsident und zwei Höchstrichter gesucht. Unter den ist auch ein Vorarlberger: Der Bregenzer Anwalt Wilfried Ludwig Weh bewirbt sich erneut als Höchstrichter.

Die Wahl des Verfassungsrichters ist keine juristische, sondern eine politische Frage: Präsident, Vizepräsident und sechs Richter nomiert die Regierung, je drei Höchstrichter der Nationalrat und der Bundesrat, die zuvor ein Kandidatenhearing abhalten. Weil sich ÖVP und FPÖ dem Vernehmen nach schon geeinigt haben, dürfte der Bregenzer Anwalt Wilfried Ludwig Weh, Dauergast auf den VfGH-Bewerbungslisten, wieder leer ausgehen. Zuletzt hatte sich Weh 2012 dem Hearing im Nationalrat gestellt.

Vizepräsidentin wird angeblich Präsidentin

Wie aus Wien zu erfahren ist, soll VfGH-Vizepräsidentin Brigitte Bierlein neue Präsidentin werden. Das so frei werdende Regierungsmandat soll der schlagende Uniprofessor Andreas Hauer erhalten, damit sich die Regierung mit ihm ein Hearing und damit eine Nationalratsdebatte über Burschenschafter beim Höchstgericht erspart. Ex-ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter soll für die ÖVP und ein blauer Parteijurist für die FPÖ in die Hearings gehen - mehr dazu in Ex-Justizminister Brandstetter vor Sprung in VfGH.