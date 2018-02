Jugendliche Einbrecherbande aufgeflogen

Die Polizei hat am Mittwoch eine vierköpfige Einbrecherbande auf frischer Tat ertappt. Die Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren werden verdächtigt, mehrere Einbrüche begangen zu haben - immer in dieselbe Firma.

Laut Polizei versuchte die Bande gegen 22.40 Uhr, in eine Firma in Feldkirch-Gisingen einzubrechen und wurde dabei von den Beamten gestellt. Die Männer sollen bereits in den vergangenen Tagen mehrfach in der Firma eingebrochen haben. Die Beschuldigten sind teilweise geständig, sie werden nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft angezeigt.