Patientenverfügung: Reform für Wolf optimierbar

Vorarlbergs Patientenanwalt Alexander Wolf begrüßt prinzipiell den Vorstoß des Gesundheitsministeriums, die Patientenverfügungen zu novellieren. Für ihn sind die geplanten Änderungen aber zu wenig weitreichend.

Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) will die Patientenverfügung reformieren und damit Betroffenen und Ärzten den Umgang damit erleichtern - mehr dazu in Patientenverfügung soll reformiert werden. Der Grund: Während in Deutschland bereits mehr als 15 Prozent der Bevölkerung eine Patientenverfügung haben registrieren lassen, sind es in Österreich nur knapp vier Prozent.

Österreichweit gibt es gut 30.000, in Vorarlberg gerade einmal 1.000. Die Vorarlberger Patientenanwaltschaft begrüßt die geplante Novelle zwar prinzipiell, vermisst aber zusätzliche Änderungen.

Gültigkeit soll auf acht Jahre erhöht werden

Eine verbindliche Patientenverfügung, die Auskunft gibt, ob der Betroffene lebensverlängernde Maßnahmen möchte oder nicht, kostet samt Arzt- und Rechtsberatung rund 200 Euro, gilt fünf Jahre lang und muss dann kostenpflichtig erneuert werden. Das Ministerium will die Gültigkeit jetzt auf acht Jahre erhöhen und eine Verlängerung ohne erneute Kosten möglich machen.

ELGA-Zugriff: Wolf für Verpflichtung der Ärzte

Zudem sollen die bei Notariats- oder Anwaltskammer registrierten Verfügungen in die elektronische Gesundheitsakte ELGA eingespeist werden. Patientenanwalt Wolf begrüßt dies zwar, ihm fehlt jedoch die Verpflichtung der Ärzte, im Fall des Falles auch tatsächlich in ELGA nachsehen zu müssen. Ohne dieser Pflicht bleibe die Vereinheitlichung und der ermöglichte Schnellzugriff auf die Verfügung ohne Nutzen für die Betroffenen. Diese seien somit immer noch darauf angewiesen, dass die Vertrauensperson die Patientenverfügung vor Ort abgebe. Laut Ministerium ist dieser Punkt noch nicht ausdiskutiert.