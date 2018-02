Brand in Asylunterkunft Gaisbühel

In einem Nebengebäude der Asylunterkunft Gaisbühel kam es am Dienstag zu einem Küchenbrand. Drei Personen mussten von der Feuerwehr aus dem Obergeschoss gerettet werden. Ein Kleinkind wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

In dem Nebengebäude der Asylunterkunft sind zahlreiche Flüchtlingsfamilien untergebracht. Insgesamt waren zum Zeitpunkt des Brandes 16 Personen in dem Haus. Das Feuer brach aus, als eine Mutter im ersten Stock am Herd kochte. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes fing der Herd und in Folge die Küche Feuer, heißt es bei der Polizei. Die Mutter alarmierte die Caritas-Betreuer im Nebengebäude, diese riefen die Rettungskräfte.

Drei Personen konnten aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr selbstständig das Haus verlassen. Die Mutter und ihre beiden Kinder wurden von der Feuerwehr über den Balkon mittels einer Schiebeleiter ins Freie gebracht. Eines der beiden Kleinkinder wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Alle anderen Personen konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Küche ist laut Polizei vollständig ausgebrannt.