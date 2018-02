Doppelmayr eröffnet längste Seilbahn in Vietnam

Seilbahnhersteller Doppelmayr hat am Sonntag die längste Seilbahn der Welt in Vietnam eröffnet. Die knapp acht Kilometer lange Dreiseilbahn verbindet zwei Ferieninseln. Die Fahrt dauert rund 15 Minuten.

Die Dreiseilbahn misst genau 7.899,9 Meter und verbindet die beiden Ferieninseln Phu Quoc und Hon Thom im Süden des Landes miteinander, wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte. Zum finanziellen Volumen des Geschäfts gab es keine Angaben. Die Seilbahn übertrifft mit ihrer Länge den aktuellen Weltrekord um eineinhalb Kilometer. Dieser wurde übrigens auch von Doppelmayr gehalten, mit der ebenfalls in Vietnam erbauten 3S-Bahn auf den höchsten Gipfel des Landes, den Berg Fansipan.

Doppelmayr

Sechs 164 Meter hohe Stützen

Um die Strecke über das Meer hinweg zu bewältigen, errichtete der Seilbahnhersteller sechs bis zu 164 Meter hohe Stützen. Die Fahrt von Phu Quoc nach Hon Thom dauert bei einer Fahrgeschwindigkeit von 8,5 Metern pro Sekunde rund 15 Minuten, in einer Kabine finden bis zu 30 Personen Platz. Das Transportmittel könne damit insgesamt rund 3.500 Menschen pro Stunde in eine Richtung transportieren, hieß es.

Doppelmayr

Eintrag ins „Guiness Buch der Rekorde“

Die Bahn wurde von der vietnamesischen Sun Group Corporation in Auftrag gegeben, mit der Doppelmayr in den vergangenen Jahren bereits mehrere Seilbahnprojekte realisiert hat. Viele davon haben laut Doppelmayr einen Eintrag ins „Guiness Buch der Rekorde“ erhalten - mehr dazu in: Doppelmayr eröffnet Rekord-Seilbahn in Vietnam. Erst vor fünf Tagen hat Doppelmayr zwei Seilbahnlinien in Bolivien eröffnet - mehr dazu in: Doppelmayr: Zwei neue Seilbahnlinien in Bolivien.