Schlägerei: Polizei schritt mit Pfefferspray ein

Am Freitag ist es in einem Dornbirner Wettlokal zu einer Schlägerei zwischen zwei Asylwerbern gekommen. Die Polizei setzte zur Trennung der Männer Pfefferspray ein. Ursache des Streits dürfte ein Suchtgiftgeschäft gewesen sein.

Zu der tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem 22-jährigen Iraker und dem 27-jährigen Syrer kam es nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 17.00 Uhr in einem Wettlokal in Dornbirn. Die beiden Kontrahenten gingen mit Schlägen aufeinander los und verletzten sich gegenseitig unbestimmten Grades.

Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei attackierte der 22-Jährige den 27-Jährigen dann neuerlich. Zur Trennung der Streithähne setzte die Polizei schließlich Pfefferspray ein. Außer den beiden Angreifern wurde niemand verletzt, so die Polizei.