30 Prozent mehr Kinderbetreuungsplätze

In den vergangenen drei Jahren sind laut Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) in Vorarlberg rund 1.000 neue Kinderbetreuungsplätze eingerichtet worden - ein Plus von 30 Prozent. Erst am Donnerstag hat die Industrie mehr Plätze gefordert.

Allein in diesem Jahr sollen 400 neue Plätze dazukommen, informierte die Landesrätin am Freitag. Dadurch werde die Entwicklung von Beginn an gefördert, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt und der Armutsgefährdung vorgebeugt. Die Wirtschaft könne das als Standortvorteil nutzen.

Zum Thema Öffnungszeiten bemerkte Wiesflecker, dass 73 der 155 Betreuungseinrichtungen im Land mindestens neun Stunden geöffnet hätten. Derzeit werden mehr als 4.500 Kleinkinder im Land betreut. Land und Gemeinden haben heuer insgesamt 22,6 Millionen Euro für den Bereich Kinderbetreuung budgetiert.

Die Vorarlberger Industrie hatte erst am Donnerstag einen Ausbau der Kinderbetreuung gefordert. Damit erwartet man sich Vorteile bei der Suche nach dringend benötigten Fachkräften - mehr dazu in Industrie fordert mehr Kinderbetreuung.