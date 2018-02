Neuer Lehrberuf soll Onlinehandel beschleunigen

Die Umsätze im Vorarlberger Einzelhandel sind im Vorjahr um 2,6 Prozent gestiegen. Mit einem neuen Lehrberuf will man auf die Herausforderungen des Onlinehandels reagieren: ab Herbst 2018 gibt es den Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann/frau.

Die Digitalisierung halte eine breite Palette an Instrumenten bereit, um etwa das Warenmanagement verbessern zu können oder um neue Kundengruppen zu erschließen, sagte Theresia Fröwis, Obfrau der Sparte Handel in der Vorarlberger Wirtschaftskammer, bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Die Sozialpartner im Handel hätten deshalb ein neues Ausbildungsangebot auf den Weg gebracht, so Fröwis. Ab Herbst 2018 gibt es den neuen Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann/frau. Damit beschreite man neue Wege im Handel.

Aufbau von Onlineshops

Die E-Commere-Kaufleute würden mit Fähigkeiten aus den Bereichen Verkauf, IT, Logistik und Marketing ausgerüstet und seien damit für alle Unternehmen im Einzel-, Groß- und Außenhandel einsetzbar, erklärt Fröwis.

Sie könnten nicht nur Onlineshops aufbauen und betreuen, sondern auch Webanalysen zum Kaufverhalten durchführen und Schlüsse zur Optimierung der Kundenorientierung ziehen.

Umsatz von rund 3,0 Milliarden Euro erzielt

Laut der aktuellen Konjunkturbeobachtung der KMU Forschung Austria sind die Umsätze im stationären Einzelhandel ohne Tankstellen im Vorjahr um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Absolut beträgt demnach der Umsatz rund 2,6 Milliarden Euro (netto ohne Umsatzsteuer) beziehungsweise rund 3,0 Milliarden Euro (brutto inklusive Umsatzsteuer).

Die Umsätze im Einzelhandel würden in allen vier Quartalen über dem Vorjahresniveau liegen, so Ernst Gittenberger von der KMU Forschung Austria. Trotz des steigenden Onlinehandels werde der stationäre Handel weiterhin seine Bedeutung haben. Studien hätten gezeigt, dass viele Konsumenten im Internet suchen, dann aber im Einzelhandel kaufen.

Das Wachstum im Einzelhandel habe sich aber unterschiedlich entwickelt, so Gittenberger. Mehr als ein Drittel der Unternehmen musste ein Minus hinnehmen. Im Lebensmittelhandel sei es gut gelaufen, weniger gut im Elektro- und Spielwarenhandel.

Rund 14.700 Beschäftigte im Einzelhandel

Die Zahl der unselbständig Beschäftigten im Einzelhandel ist beinahe konstant geblieben. Gegenüber dem Vorjahr sind die Beschäftigungszahlen um 0,1 Prozent zurückgegangen. Derzeit sind rund 14.7000 Menschen im Einzelhandel beschäftigt, der Großteil davon sind Frauen. Aktuell werden 820 Lehrlinge ausgebildet.

