Neue Bildungslandesrätin gewählt

Die ÖVP-Abgeordnete Barbara Schöbi-Fink ist Mittwochvormittag im Landtag zur neuen Bildungslandesrätin gewählt worden. Schöbi-Fink erhielt in geheimer Wahl 30 der 36 abgegebenen Stimmen.

Die 57-jährige promovierte Germanistin und Vizebürgermeisterin von Feldkirch löst Bernadette Mennel als Landesrätin ab, die vor kurzem ihren Rücktritt erklärt hatte - mehr dazu in Landesrätin Mennel legt Ämter zurück (vorarlberg.ORF.at; 8.1.2018).

Schöbi-Fink hatte dem Vorarlberger Landtag seit 2014 angehört. Im Klub betreute sie als Bereichssprecherin die Themenbereiche Bildung und Kindergarten. Seit dem Jahr 2000 ist Schöbi-Fink zudem Feldkircher Stadtpolitikerin. 2015 wurde sie von der Stadtvertretung zur Vizebürgermeisterin gewählt. Als Landesrätin übernimmt sie sämtliche Agenden von ihrer Vorgängerin, konkret sind das die Ressorts Bildung und Weiterbildung, Schule, Kindergarten, Sport sowie Gesetzgebung.

Rüscher neue Landtagsvizepräsidentin

Zuvor wurde ÖVP-Gesundheitssprecherin Martina Rüscher mit 31 von 36 Stimmen zur Landtagsvizepräsidentin gewählt, sie tritt die Nachfolge von Gabriele Nußbaumer an, die alle politischen Ämter zurückgelegt hatte - mehr dazu in Landtagsvizepräsidentin tritt zurück (vorarlberg.ORF.at; 14.12.2017).

Die neue Landtagsvizepräsidentin Martina Rüscher gehört dem Vorarlberger Landtag seit 2014 an. Politische Verantwortung trägt sie seit dem Jahr 2000. Damals wurde sie in die Gemeindevertretung ihrer Heimatgemeinde Andelsbuch gewählt. Im Landtag war sie als Klubsprecherin für die Themen Gesundheit, Frauen und Kinderbetreuung zuständig, künftig wird sie auch die Bereiche Kindergarten und Menschen mit Behinderung betreuen.

Weitere Personalrochaden

Vor der Wahl von Schöbi-Fink und Rüscher war Steve Mayr, Bürgermeister der Kleingemeinde Fraxern (Bez. Feldkirch), als Landtagsabgeordneter angelobt worden. Er rückte für Nußbaumer nach, die in der Landtagssitzung im vergangenen Dezember überraschend ihren Rücktritt erklärt hatte. Das Landtagsmandat von Schöbi-Fink wird in der nächsten Landtagssitzung am 7. März der Vizebürgermeister von Dünserberg (Bez. Feldkirch), Markus Hartmann, übernehmen. Schöbi-Fink wird der Vorarlberger Tradition folgen und ihr Landtagsmandat zurücklegen.

