Brand in Flüchtlingsheim in Hard

In einem Flüchtlingsheim in Hard hat es Dienstagabend gebrannt. Das Feuer war in einem Abstellraum im Keller ausgebrochen. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Haus.

In Hard wurde am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ein Brand im Flüchtlingsheim in der Hofsteigstraße gemeldet. Im Keller und im Erdgeschoss hatte sich starker Rauch gebildet. Die Bewohner hatten Alarm geschlagen: Sie konnten aber noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr die brennenden Gegenstände löschen.

Es kamen laut Polizei keine Personen zu Schaden. Die genaue Brandursache ist noch unklar, die Höhe des Sachschadens ebenfalls.