Doku aus Vorarlberg: „Gasthausleben – Gasthaussterben“

Dorfgasthäuser prägen seit Generationen das Ortsbild vieler Gemeinden. Dennoch schließen immer mehr klassische Gasthäuser teilweise für immer zu. Sei es, weil die Gäste ausbleiben, oder weil die Nachkommen der Gastwirte andere Pläne haben. Stattdessen sind Pizzerien, China-Restaurants oder Kebab-Stände im Vormarsch. Die verbleibenden traditionellen Gasthäuser suchen nach neuen Ideen und Konzepten, um Gäste anzulocken. Vor allem regionale und saisonale Kost ist vielerorts wieder angesagt.

Diese Dokumentation aus dem ORF Vorarlberg (Gestaltung: Gernot Hämmerle) bietet einen Streifzug durch bekannte und auch weniger bekannte Gasthäuser in Vorarlberg. Das ORF-Filmteam fragt Gastwirte nach deren Sorgen und Freuden, was sie zum Weitermachen motiviert – und redet mit Stammgästen, die zum Kartenspiel, zum Essen oder wegen der Geselligkeit ihr Stammlokal immer wieder aufsuchen.

Im Ortskern von Dornbirn-Mühlebach ist das Schiffle mittlerweile das einzige Gasthaus. Im Zentrum von Mäder ist das Gasthaus Krone die letzte verbliebene Wirtschaft. Als Gastwirt Martin Kogler vor knapp 19 Jahren die Krone gepachtet hat, hatte es noch geheißen: ein Gasthaus, das neben der Kirche gelegen ist, hat immer genügend Gäste. Früher sind die Leute nach der Kirche ins Gasthaus gegangen. Doch diese Generation ist am Aussterben.

Im Engel in Bersbuch im Bregenzerwald wird schon lange nicht mehr gekocht. Dort treffen sich Tag für Tag ältere Herren, um zu jassen. Der Gastwirt ist 82 Jahre alt, einige seiner Stammgäste noch älter.

Mancherorts steht heute eine Pizzeria, wo früher ein Gasthaus war. Zum Beispiel in Lustenau. Das ehemalige Bräuhaus direkt an der Grenze zur Schweiz ist jetzt eine Pizzeria. Auch asiatische Restaurants sind in vielen Gemeinden und Städten aus dem Ortsbild nicht mehr wegzudenken. Das Thai-Asien-Haus beim Ganahl-Areal in Feldkirch wird längst nicht mehr als exotisch empfunden, sondern wird von den Gästen als Dorfgasthaus gesehen.

Wandel des Gasthauslebens

Für den Dornbirner Stadt-Archivar Werner Matt ist der Wandel des Gasthauslebens nichts Überraschendes. Gasthäuser haben immer schon zu bestimmten Zeiten bestimmte soziale Funktionen erfüllt. Noch vor einigen Jahrzehnten sind die Mitglieder von Feuerwehr, Sport- oder Musikvereinen nach den Proben meist noch in ein Gasthaus gegangen. Heute haben viele Vereine ihre eigenen Clublokale, wo sie unkompliziert, schnell und auch billiger noch das eine oder andere Getränk konsumieren können. Oder – wie bei der Bürgermusik Schwarzach – noch ein bisschen singen und musizieren.

Die Bodenalpe in Lech hat nur im Sommer geöffnet und verköstigt in erster Linie Wanderer, am liebsten mit Gegrilltem oder Käsknöpfle. Das Gasthaus Bad Kehlegg oberhalb von Dornbirn ist bekannt für seine Schlachtpartien. Die Gemeinde mit der größten Gasthausdichte in Vorarlberg ist Rankweil. Wohl wegen der Basilika, die noch immer viele Wallfahrer anzieht. Eines der beliebtesten Dorfgasthäuser ist der Rankweiler Hof, bekannt für seine Wildgerichte. Gastwirt Roland Vith hat ein eigenes Wildgehege, wo das Fleisch für seine Wildgerichte herkommt. Und es kann auch schon einmal vorkommen, dass am Abend nach dem Essen ein paar Musiker ihre Instrumente auspacken …

Buch/Gestaltung: Gernot Hämmerle

Kamera: Günter Assmann

Schnitt: Joachim Mark

Sprecherin: Christiane Schwald

Redaktion: Marion Flatz-Mäser/Gerd Endrich

Gesamtleitung: Markus Klement