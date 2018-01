Zehn Geisterfahrer in Vorarlberg gezählt

In Vorarlberg hat es im Vorjahr zehn Geisterfahrer-Meldungen gegeben. Laut Ö3-Geisterfahrerstatistik sind das um zwei weniger als im Jahr davor. Damit liegt Vorarlberg ex aequo mit dem Burgenland auf Platz acht der Statistik.

409-mal hat der Radiosender Ö3 im Jahr 2017 vor Geisterfahrern gewarnt. Das sind um 46 Meldungen mehr als im Jahr davor, so viele Geisterfahrermeldungen hat es seit 2008 nicht mehr gegeben. Bundesweit hat es drei tödliche Unfälle mit Geisterfahrern gegeben, keiner dieser Unfälle hat sich in Vorarlberg ereignet.

Laut Statistik sind die Vorfälle in Vorarlberg glimpflich verlaufen. Am 7. März beispielsweise wurde ein 71-jähriger Pensionist auf der Suche nach einem Seniorenheim zum Geisterfahrer. Oder am 1. Juli war ein Radfahrer auf der Rheintalautobahn A14 bei Dornbirn als Geisterfahrer unterwegs.