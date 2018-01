Ein Schwerverletzter nach Auffahrunfall

In Dornbirn hat am Montag ein 23-jähriger Fahrzeuglenker das Stauende beim Kreisverkehr bei Dornbirn Nord übersehen und einen schweren Auffahrunfall verursacht. Ein 57-jähriger Autolenker musste mit schweren Rückenverletzungen ins Krankenhaus geflogen werden.

Der 23-jährige Lenker eines Kastenwagens fuhr laut Polizei am Stauende auf den letzten Pkw auf und schob so drei weitere Autos gegeneinander. Ein 57-jähriger Pkw-Lenker zog sich dabei schwere Rückenverletzungen zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus transportiert. Eine 55-jährige Lenkerin wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. An allen Autos entstand erheblicher Sachschaden.