Grammy für Manfred Honeck

Bei der 60. Verleihung der Grammys in New York konnte auch ein Vorarlberger einen Preis abräumen: Manfred Honeck erhielt mit dem Pittsburgh Symphony Orchestra einen der begehrten Preise in der Kategorie „Beste Orchesterperformance“.

Ausgezeichnet wurde der Vorarlberger Musikdirektor des Pittsburgh Symphony Orchestra für die 5. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch sowie das Adagio von Samuel Barber.

Der aus Nenzing stammende Honeck war erst vor kurzem im Rahmen der International Classical Music Awards (ICMA) als „Artist of the Year“ ausgezeichnet worden - mehr dazu in Internationale Auszeichnung für Manfred Honeck.

Weitere Preisträger des begehrten Musikpreises sind unter anderen der R&B- Sänger Bruno Mars, der Rapper Kendrick Lamar sowie die deutschen Elektro-Veteranen Kraftwerk.

