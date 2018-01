Fix: Wälderhalle wird in Andelsbuch gebaut

Das Ringen um einen Standort für die Wälderhalle ist nach 22 Jahren zu Ende: Die Gemeindevertretung von Andelsbuch hat am Donnerstag mit 17:3 Stimmen ein Grundstücksgeschäft genehmigt, das den Weg dafür ebnet.

Das Votum ermöglicht es dem Proponentenkomitee für den Bau der Wälderhalle, ein 7.000-Quadratmeter-Grundstück im Andelsbucher Ortsteil Sporenegg zu kaufen. Darauf sollen die Halle und ein Parkplatz Platz finden, sagt Guntram Schedler, Obmann des Eishockeyclubs EC Bregenzerwald.

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Wenn es nach Schedler geht, sollen die Baupläne rasch umgesetzt werden - noch heuer soll der Baustart erfolgen. „Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, wenn man das Projekt kennt, aber durchaus in der heutigen Welt des Bauens möglich“, sagt Schedler. Schedler hatte die Nachricht im Anschluss an den 5:3-Sieg des EHC Bregenzerwald gegen EHC Lustenau verkündet.

Jahrelange Suche

Der EHC Bregenzerwald ist seit nunmehr 22 Jahre auf der Suche nach einer eigenen Eishalle. Mehrere Varianten wurden geprüft, immer wieder taten sich Probleme auf. Nach jahrelanger Standortsuche war Andelsbuch als einzige Gemeinde verblieben, die sich vorstellen konnte, die Halle auf ihrem Gemeindegebiet zu errichten.

Im Juni 2016 fasste die Vollversammlung der Regio Bregenzerwald schließlich den Grundsatzbeschluss, die Halle in Andelsbuch zu errichten. Unterstützung dafür kam auch vom Land. Im Juni 2017 wurden erstmals Einzelheiten zum geplanten Bau bekannt. So soll in Andelsbuch ein Betriebsgebiet mit rund 35.000 Quadratmetern geschaffen werden, die Eishalle soll Teil davon sein.

Links: