Biker kracht gegen Leitplanke - verletzt

Ein 59-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in Rankweil gegen eine Leitschiene geprallt, über eine Böschung gestürzt und in Sträuchern hängen geblieben. Dabei zog er sich eine Schulterverletzung zu.

Der Motorradfahrer fuhr gegen 15.30 Uhr auf der Übersaxner Straße von Rankweil in Richtung Übersaxen. Laut eigenen Angaben unterschätzte er eine Kurve, geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte dann eine Leitplanke. Der Mann wurde über die Planke geschleudert, stürzte zwei bis drei Meter in die Tiefe und blieb dort in den Sträuchern hängen. Der 59-Jährige wurde mit einer Schulterverletzung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.