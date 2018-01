Kritik an Angleichung der Mittelschulen

Die designierte Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) will die Mittelschulen Schritt für Schritt an das Niveau der Gymnasium-Unterstufe heranführen. Diese Botschaft kommt bei den Betroffenen nicht gut an.

Die Ankündigung von Schöbi-Fink werde in Mittelschulkreisen sehr kritisch gesehen, sagt der Direktor der NMS Hard-Mittelweiherburg, Christian Höpperger. Er und seine Kollegen hätten sich Unterstützung für die Mittelschulen und die Bereitschaft erwartet, auch Klartext zu reden und zu sehen, wo die Schwierigkeiten liegen.

So habe man zwar dieselben Schüler wie die Gymnasien. Das letzte Drittel „an leistungsschwächeren Schülern und auch an sozial benachteiligten Schülern“ würde aber auch in die Mittelschule gehen. „Und da braucht es Antworten, da braucht es Unterstützungen, da braucht es Betreuungspersonal - Stichwort Schulpsychologe.“

Durchlässigkeit „nicht gefordert“

Die guten Mittelschüler können mit den Gymnasiasten durchaus mithalten. Aber die schon bisher angestrebte Durchlässigkeit zwischen Mittelschule und Gymnasium findet praktisch nicht statt, meint Pflichtschul-Landesinspektorin Karin Engstler: „Also die Durchlässigkeit während den vier Schuljahren in der neuen Mittelschule wird nicht sehr gefordert.“

Laut Statistik würden nur etwa zehn Schüler in der ersten oder zweiten Klasse Mittelschule an die AHS wechseln, etwa 20 Schüler würden später wieder zurück wechseln, um einen Pflichtschulabschluss zu schaffen. Und: In weiterführende höhere Schulen schaffen es 35 bis 40 Prozent der Mittelschüler, gegenüber der Hauptschule hat sich dieser jährliche Schnitt nur leicht erhöht.