TBC-Verdacht im Montafon und Dornbirn

In Vorarlberg dürfte wieder die Rinder TBC ausgebrochen sein. Das befürchtet das Landesveterinäramt. Vier Aufzucht- beziehungsweise Milchbetriebe im Montafon und ein Mastbetrieb in Dornbirn sind vorsorglich behördlich gesperrt worden.

Ob die bisher getöteten Tiere tatsächlich an der bakteriellen Infektion TBC gelitten haben, steht erst fest, wenn die Testergebnisse vorliegen. Das kann mehrere Wochen dauern. Ein großer Teil der Vorarlberger Risikogebiete sei schon vor Wochen untersucht worden, ohne jeden Befund, erklärt Landesveterinär Norbert Greber. Allerdings seien jetzt bei Untersuchungen im Montafon in vier Betrieben Verdachtsfälle festgestellt worden. Die Höfe wurden gesperrt.

Infektion gibt Rätsel auf

In Dornbirn ist ein weiterer - fünfter - Betrieb gesperrt worden. Der Verdacht trat im Zuge der Schlachtung in einem Mastbetrieb auf und gibt den Behörden derzeit ein Rätsel auf. Denn ein Kontakt des betroffenen Tieres mit Rindern aus Risikogebieten sei nicht festgestellt worden, erklärt Greber. Alle Betriebe bleiben bis zum Vorliegen der definitiven Befunden gesperrt. Das könne bis zu acht Wochen dauern. Je nach Ergebnis würden dann weitere Maßnahmen gesetzt, so Greber.