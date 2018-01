Autobahnunfall mit sieben Autos

Freitagnachmittag hat sich auf der Rheintalautobahn (A14) ein schwerer Unfall ereignet. Bei Hohenems waren sieben Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Ursache soll nach ersten Informationen ein Ausweichmanöver gewesen sein.

Zu dem Unfall kam es in Fahrtrichtung Deutschland bei Hohenems. Nach einem Ausweichmanöver kollidierten nach ersten Angaben von Augenzeugen sieben Autos. Auch ein LKW war in den Unfall verwickelt. Vermutlich wurden zwei Menschen verletzt. Zwei Autos wurden total beschädigt. Der Stau reichte Freitagnachmittag sieben Kilometer von Dornbirn-Süd bis in die Kummenberg-Region zurück.