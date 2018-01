Genossenschaft treibt E-Mobilität voran

Vorarlberg liegt in der Elektromobilität österreicheit vorne. Etwa 1.100 elektrische Autos sind unterwegs. Die Genossenschaft „Allmenda“ möchte ihre Verbreitung steigern. 25 elektrische Auto hofft die Genossenschaft jährlich auf die Straßen zu bringen.

Um Interessierten die vielen offenen Fragen rund um den Autokauf zu beantworten, bietet die Genossenschaft „Almenda“ mit dem neuen Projekt ‚green mobile‘ Hilfe an. Welches Auto kann ich mir leisten? Wie ist die Reichweite? Wo kann man laden? Wie lange hält eine Batterie? Damit fühlen sich Interessierte oft allein gelassen.

Die Genossenschaft „Allmenda“ versteht sich als Vermittler zwischen Interessierten und diversen Anbietern im Bereich-E-Mobilität. Hinter „Allmenda“ steht ein Netzwerk mit Erfahrungen rund um den E-Autokauf, das neue Käufer in ihren Entscheidungen unterstützen will, so Projektleiterin Ulrike Amann. Die Genossenschaft bietet auch Preisvorteile beim Kauf eines Elektro-Autos an, die ein Käufer alleine nicht bekommt.