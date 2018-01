Grippewelle erreicht Höhepunkt

Die Grippewelle hat Vorarlberg fest im Griff. Dieses Jahr sind deutlich mehr Krankheitsfälle aufgetreten als in den Jahren zuvor. Bisher mussten etwa 40 Patienten im Spital betreut werden.

Allein in Feldkirch liegen derzeit 15 Patienten mit Influenza im Krankenhaus. Insgesamt wurden hier bereits 50 Patienten stationär betreut, sagt Hans Hirschmann, Leiter des Instituts für Krankenhaushygiene. Heuer gebe es zwar deutlich mehr Influenza-Fälle, dafür seien diese nicht so schwer. So musste noch niemand auf der Intensivstation behandelt werden, sagt Hirschmann.

Wechselhaftes Wetter ein Auslöser

Das Wetter begünstigt heuer Krankheiten wie die Grippe oder auch grippale Infekte, sagt Apothekenkammer-Präsident Jürgen Rehak. Denn auch die Anzahl an grippalen Infekten sei heuer deutlich höher als sonst. Grund dafür sei das wechselhafte Wetter.

Kinder sind laut Rehak die Hauptüberträger. Laut Experten dauert die Grippewelle noch bis Ende Februar an. Der Höhepunkt sei aber bereits erreicht.

