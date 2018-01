Polizei schnappt Einbrecher

Der Fahndungsaufruf der Polizei nach einer Einbruchsserie in Höchst und Gaißau hat offenbar zum Erfolg geführt. Die Polizei nahm am Mittwoch einen 34-jährigen rumänischen Staatsbürger fest. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch überstellt.

Damit ist offenbar eine Einbruchsserie in Gaißau und Höchst geklärt. Dem 34-jährigen Rumänen, der sich in der Schweiz aufhielt, werden sechs Einbrüche in Wohnhäuser zur Last gelegt. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch in den Morgenstunden in Höchst von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Als sich herausstellte, dass gegen den Mann ein Aufenthaltsverbot besteht, wurde er festgenommen.

Polizei stellt Beute sicher

Die Ermittlungen und Spurenabgleiche erhärteten den Verdacht, dass es sich bei dem Festgenommenen um jenen gesuchten Einbrecher handelt, der von 19. bis 23.01.2018 in mehrere Wohnhäuser in Gaißau und Höchst eingebrochen hatte, so die Polizei. Konfrontiert mit der Ermittlungs- und Spurenlage gab der Mann seine Straftaten zu. Teile des Diebesgutes konnten sichergestellt werden. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

