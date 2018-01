„Hope House“ von Fujiwara im KUB

„Hope House“ ist der Titel der neuen Ausstellung im Kunsthaus Bregenz (KUB). Der britisch-japanische Künstler Simon Fujiwara hat das Anne Frank-Haus in Amsterdam in Originalgröße nach gebaut und ins Kunsthaus gestellt.

Fujiwaras „Hope House“ ist eine Rekonstruktion jenes Museums in Amsterdam. das dem jüdischen Holocaust-Opfer Anne Frank gewidmet ist. Auch im KUB kann man schmale, steile Treppen hochsteigen und in einen Dachboden schauen. Ebenso kann man die Bücherwand sehen, hinter der die Tür zum Versteck der Familie Frank verborgen war.

KUB/ Rudolf Sagmeister

Man denkt an Anne Frank als ein Denkmal, das immer bleibt, so Fujiwara: „Aber das ist nicht so, es bedarf harter Arbeit, diese Geschichte am Leben zu halten. Es braucht konstante Aufmerksamkeit und immer währendes Weitererzählen.“

Was ist echt?

Was ist echt und was ist falsch? Fujiwara greift das delikate Thema der Vermarktung auf. Er baute das Haus nach einem Bastel-Bausatz aus dem Shop des Anne Frank Museums nach - sein Haus ist sozusagen eine Kopie einer Kopie.

Vom 27. Januar bis zum 2. April 2018 präsentiert das Kunsthaus Bregenz die eigens für Bregenz konzipierte Ausstellung.