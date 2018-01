ÖVP will Erwerb von Bauland begrenzen

Der ÖVP Landtagsklub will heuer das Raumplanungsgesetz ändern, um der Verteuerung von Grundstücken und Mieten entgegenzuwirken. Der Plan ist, Grundstücksbesitzer mit mehr als fünf Hektar unbebautem Bauland vom Neuerwerb auszuschließen.

Viel zu viele gewidmete Grundstücke liegen brach und stehen für den Wohnbau nicht zu Verfügung. Der ÖVP-Landtagsklub will der Bauland-Hortung einen Riegel vorschieben. Beim Kauf eines Grundstücks müsste sich der Käufer in Zukunft verpflichten, seine Liegenschaft innerhalb von sieben Jahren zu bebauen, so ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück. Wenn dieser Bebauungsverpflichtung nicht nachgekommen werde, müsse nach dieser Frist der Grundstückseigentümer das Grundstück der Gemeinde zum Kauf anbieten.

Obergrenze bei Neuerwerb von Bauland

Frühstück betont, bereits bestehende Widmungen würden nicht erfasst. Es gebe auch keine finanzielle Belastung für Liegenschaften, die bereits gewidmet sind. Die ÖVP will darüberhinaus eine Obergrenze einziehen. Bei mehr als fünf Hektar unbebautem Bauland, wird der Eigentümer vom Erwerb weiterer Flächen ausgeschlossen.

Bauherren wären von den neuen Bestimmungen nicht betroffen, sagt Frühstück. Wenn jemand einmalig eine Fläche von rund 800 Quadratmeter kaufe, dann könne dies ein Vater tun und an sein Kind weitergeben, ohne dass er in diese Frist hineinfalle. Hier muss keine Verpflichtung zur Bebauung eingegangen werden.