ORF Radio Vorarlberg steigert Marktanteile

Der Radiotest für das Jahr 2017 bestätigt die klare Marktführerschaft von ORF Radio Vorarlberg. Im Vergleich zum Jahr 2016 konnte ORF Radio Vorarlberg 2017 in allen Altersklassen Marktanteile dazugewinnen.

ORF Radio Vorarlberg ist damit in seiner Zielgruppe (Personen ab 35 Jahre) das meistgehörte, beliebteste und reichweitenstärkste Radioprogramm in Vorarlberg. Das belegt der soeben veröffentlichte Radiotest für das Ganzjahr 2017.

Doppelt so hoher Marktanteil wie stärkster privater Mitbewerber in der Zielgruppe

Bei den über 35-Jährigen konnte ORF Radio Vorarlberg seinen Marktanteil wochentags auf 43 Prozent erhöhen, was 2017 einen Zuwachs um drei Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Der stärkste private Mitbewerber kommt hier lediglich auf 19 Prozent.

ORF

Hörer von ORF Radio Vorarlberg bleiben länger dran

Der Ausbau der Marktanteile in allen Altersgruppen bestätigt die hohe Zufriedenheit der Hörerinnen und Hörer von ORF Radio Vorarlberg, denn sie hören länger und mehr ihren Lieblingssender.

Wochentags wurde im Gesamtradiomarkt der Marktanteil um zwei Prozentpunkte auf 34 Prozent gesteigert, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar um drei Prozentpunkte auf 21 Prozent. Damit entfällt in der jungen Zielgruppe mehr als jede fünfte in Vorarlberg gehörte Radiominute auf ORF Radio Vorarlberg.

GfK Austria

GfK Austria

ORF Radio Vorarlberg erreicht mehr Hörer als alle privaten Sender im Bundesland zusammen

Mit einer Tagesreichweite von 30,1 Prozent hören wochentags allein in Vorarlberg 102.000 Personen ORF Radio Vorarlberg. Alle privaten Sender in Vorarlberg erreichen miteinander im Gesamtradiomarkt 29,3 Prozent. ORF Radio Vorarlberg ist und bleibt daher bei Reichweite und Marktanteil die klare regionale Nummer eins.

ORF

Markus Klement, Landesdirektor des ORF Vorarlberg: „Der aktuelle Radiotest bestätigt unseren Weg. Bei ORF Radio Vorarlberg adaptieren wir seit Jahren die Musik, seit Sommer 2017 wird mit einem neuen Sounddesign das tagesbegleitende Programm mit noch mehr Service, neuen Sendungen sowie jungen Moderatoren ausgebaut. Ich freue mich, dass unsere Hörerinnen und Hörer für diese Innovationen ein offenes Ohr haben und es uns in jeder Altersgruppe mit steigenden Marktanteilen danken!“

Ausländisch empfangbare Programme in Summe eher geringe Bedeutung

ORF Radio Vorarlberg wird fast dreimal so viel in Vorarlberg gehört wie alle ausländischen Sender gemeinsam. Alle ORF-Programme zusammen erzielen wochentags 65 Prozent Marktanteil. Das bedeutet, dass zwei von drei gehörten Radiominuten in Vorarlberg auf ORF-Programme entfallen.

Das verbleibende Drittel teilen sich alle empfangbaren Privatradios in Vorarlberg und die vielen einstrahlenden deutschsprachigen Radioprogramme aus Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein.

Vorarlberger sind treue Radiohörer

Wochentags werden in Vorarlberg im Gesamtradiomarkt täglich mehr als drei Stunden Radio gehört. Die 14- bis 49-Jährigen hören drei Stunden und zehn Minuten pro Tag, die über 35-Jährigen schalten täglich sogar drei Stunden und 25 Minuten ihr Radio ein.

ORF

Gerd Endrich, Zentraler Chefredakteur ORF Vorarlberg: „ORF Radio Vorarlberg bietet seit der Programmadaptierung im vergangenen Jahr mit noch mehr Information, Unterhaltung, Sport und Kultur einen Rundumservice, den unsere Hörerinnen und Hörer immer mehr schätzen. Wir sind stolz darauf, dass unsere bisherigen und neuen Programmleistungen am Abend bei unserem Publikum so gut ankommen!“

Ein Radiotest für alle ORF-Programme und Privatradios

Das Marktforschungsinstitut „GfK Austria“ führt den Radiotest für alle österreichischen Radiostationen durch. Die Radionutzung wird nach Tagesreichweite und Marktanteil ausgewiesen.

Der Marktanteil gibt den Anteil eines bestimmten Programms an der Radionutzungszeit insgesamt an. Die Tagesreichweite definiert, wie viele Leute das jeweilige Programm während eines Tages mindestens eine Viertelstunde eingeschaltet haben.

Wie funktioniert der Radiotest?

Wie kommt der Radiotest zustande? Welche Informationen und Kategorien sind von Bedeutung? In diesem Video wird erklärt, auf welchen Grundlagen der Radiotest entsteht - Wie funktioniert der Radiotest?