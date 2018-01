800 Liter Öl ausgeflossen - Spur bis zum Bodensee

Im Zuge von Abrissarbeiten ist am Mittwoch in Hohenems eine Ölleitung beschädigt worden. Rund 800 Liter Heizöl liefen aus. Die Ölspur zog sich von Hohenems in Richtung Bodensee.

Zwar sammelte sich ein Großteil des ausgelaufenen Heizöls im Baustellenbereich und konnte dort abgepumpt werden. Eine unbekannte Menge floss aber über einen Abfluss in den Koblacher Kanal. Trotz sofort errichteter Ölsperren und des Einsatzes von Ölbindemitteln zog sich die Ölspur im Laufe des Tages in Richtung Bodensee. Die Feuerwehr musste daher auch im Mündungsbereich der Dornbirner Ach Ölsperren errichten.

In Summe waren 33 Personen, sechs Fahrzeuge und ein Boot der Feuerwehren Bregenz, Hohenems, Hard und Fußach im Einsatz. Auch mehrere Polizeistreifen und die Seepolizei mussten ausrücken.