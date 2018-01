Arlbergbahnstrecke wird freigegeben

Die Lawinengefahr in Vorarlberg ist am Mittwoch auf Stufe drei („erheblich“) herabgesetzt worden. Alle Straßensperren wurden aufgehoben. Am Nachmittag sollen auch die Züge zwischen Tirol und Vorarlberg wieder fahren.

Eigentlich sollten die Züge gegen 14.00 Uhr wieder auf der Arlbergbahnstrecke zwischen Tirol und Vorarlberg verkehren können. Aufgrund von Oberleitungsstörungen kam es aber zu Verzögerungen, erst gegen 15.00 Uhr war die Strecke wieder befahrbar. Die Arlbergbahnstrecke war seit dem Wochenende aufgrund der hohen Lawinengefahr zwischen Landeck und Bludenz gesperrt.

Auch alle zuvor von der Außenwelt abgeschnittenen Orte sind seit Dienstagabend wieder auf dem Straßenweg erreichbar - mehr dazu in Alle Vorarlberger Orte wieder erreichbar.

APA/ Barbara Gindl

Vorsicht und Zurückhaltung sind gefragt

Die Lawinengefahr in Vorarlberg ist immer noch erheblich. Am Dienstag seien noch einige Spontanlawinen beobachtet worden und zahlreiche Lawinensprengungen bewirkten viele kleine bis mittlere, aber auch einige große Schneebrettauslösungen. „Dies bestätigt die Störanfälligkeit der Schneedecke“, machte Andreas Pecl vom Vorarlberger Lawinenwarndienst auf die Gefahrenlage im Gebirge aufmerksam. Gerade im Hochgebirge rät er Wintersportlern bei ihren Aktivitäten im freien Gelände weiterhin zu Vorsicht und Zurückhaltung.

Die Hauptgefahr ging am Mittwoch weiter von Neu- und Tiefschnee aus. Für trockene Lawinen fanden sich Gefahrenstellen vor allem oberhalb der Waldgrenze, in Kammlagen, eingewehten Steilhängen, hinter Geländekanten sowie in Rinnen und Mulden. Die Experten erwarteten mit zunehmender Erwärmung und Sonneneinstrahlung auch oberflächliche Locker- und Nassschneerutsche, Gleitschneelawinen seien in schneereichen Gebieten in allen Expositionen und jederzeit möglich.

