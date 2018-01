Olympia-Träume in weite Ferne gerückt

Ski-Rennläufer Christian Hirschbühl muss seinen Traum von einem Start bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang wohl begraben. Der Lauteracher scheidet beim Nachtslalom in Schladming im zweiten Durchgang aus, es ist bereits der 3. Ausfall in Folge.

In Schladming fuhr Hirschbühl im ersten Durchgang auf Platz neun. Den zweiten Durchgang konnte der 27-Jährige nicht beenden. Die Piste sei im zweiten Durchgang viel glatter als erwartet gewesen, sagt Hirschbühl. Die Olympischen Spielen seien nun in weite Ferne gerückt.

GEPA pictures/ Wolfgang Grebien

Hirscher gewinnt

Den Sieg in Schladming sichert sich Marcel Hirscher, der damit mit seinem 54. Weltcupsieg mit Hermann Maier gleich zieht _ mehr dazu in sport.ORF.at.

Links: